FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Inter, UFFICIALE: rinnovo fino al 30 giugno 2028 per Zamarian

inter under 23

Inter, UFFICIALE: rinnovo fino al 30 giugno 2028 per Zamarian

Inter, UFFICIALE: rinnovo fino al 30 giugno 2028 per Zamarian - immagine 1
Il portiere classe 2006, campione d'Italia con la Primavera, ha prolungato il suo contratto con i nerazzurri
Fabio Alampi Redattore 

L'Inter ha provveduto a blindare un altro dei prodotti del suo settore giovanile. Matteo Zamarian, portiere classe 2006, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2028.

Nella stagione che sta per iniziare si alternerà tra Serie C con l'U23 nerazzurra e campionato Primavera.

Leggi i
commenti
Inter under 23: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA