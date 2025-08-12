L'Inter ha provveduto a blindare un altro dei prodotti del suo settore giovanile. Matteo Zamarian, portiere classe 2006, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2028.
Inter, UFFICIALE: rinnovo fino al 30 giugno 2028 per Zamarian
Il portiere classe 2006, campione d'Italia con la Primavera, ha prolungato il suo contratto con i nerazzurri
Nella stagione che sta per iniziare si alternerà tra Serie C con l'U23 nerazzurra e campionato Primavera.
