Il tecnico dell'Inter U23 ha commentato così in conferenza stampa il successo in rimonta ottenuto contro il Lumezzane

Fabio Alampi Redattore 16 agosto - 23:49

Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di Coppa Italia di Serie C vinto in rimonta contro il Lumezzane: "Come in tutte le gare ufficiali, ci si tiene a vincere. Per noi era importante fare una prestazione in crescita, avevamo bisogno con qualcuno di fare un po' di minutaggio, qualcuno è appena arrivato. I segnali sono positivi, la squadra ha lottato fino alla fine. Dobbiamo migliorare in tante cose, però sicuramente il risultato è molto positivo e credo meritato".

A che punto siamo con la creazione del gruppo, fra chi arriva dalla Primavera, chi è tornato e chi è arrivato?

"Siamo stati fortunati, la società è stata brava a creare un buon numero di giocatori già all'interno del gruppo. Già in ritiro avevamo almeno 15 giocatori che faranno parte del gruppo di questa stagione. Qualcuno è arrivato strada facendo, qualcuno da una settimana... Un po' alla volta qualche pezzo dobbiamo metterlo dentro. Dobbiamo mettere dentro sicuramente qualcos'altro, la società è attenta, dove c'è la possibilità di investire su qualche giocatore interessante lo farà. Over? Per la regola che abbiamo, possiamo ancora prendere un giocatore di quel tipo: si sta valutando anche l'aggiunta di esperienza. Stasera, se c'è un aspetto da migliorare, sicuramente c'è da crescere in esperienza, malizia, fisicamente. La squadra lo deve fare e alla svelta, il campionato non ti aspetta e bisogna cominciare subito con piglio e forza. Giocatori di esperienza come Melgrati, Fiordilino o Prestia abbiamo visto che possono dare una grossa mano, e probabilmente ci sarà anche un altro innesto".

I ragazzi hanno dimostrato ancora una volta grande determinazione e voglia di non perdere.

"Anche oggi hanno stretto i denti, anche quando il Lumezzane ha cercato di spingere al massimo per recuperare la gara, non si sono disuniti, hanno giocato con la giusta attenzione e determinazione, senza disdegnare anche qualche ripartenza dove si poteva chiudere la partita".

Potremo vedere i ragazzi anche in altri moduli?

"L'U23 è formata per dare più tempo ai ragazzi di crescere, ma non sotto l'aspetto del ruolo. Sul modulo, credo sia giusto dare un occhio alla Prima Squadra, perchè nel momento in cui come a Monza il mister ha schierato alcuni dei nostri ragazzi devono essere preparati a certi ruoli, anche in funzione della Prima Squadra. Speriamo che qualcuno possa fare qualche presenza. Anche noi la squadra la stiamo costruendo così: dovesse capitare il talento che ci scombussola i piani, magari possiamo anche cambiare qualcosa dal punto di vista tattico".