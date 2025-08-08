MILANO - FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Luca Fiordilino. Il centrocampista, dopo l’ultima esperienza con la maglia della Triestina, era attualmente svincolato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 UFFICIALE – Inter U23, arriva Fiordilino a centrocampo: il comunicato
inter under 23
UFFICIALE – Inter U23, arriva Fiordilino a centrocampo: il comunicato
FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Luca Fiordilino: la nota del club
(inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA