UFFICIALE – Inter U23, arriva Fiordilino a centrocampo: il comunicato

FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Luca Fiordilino: la nota del club
MILANO - FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Luca Fiordilino. Il centrocampista, dopo l’ultima esperienza con la maglia della Triestina, era attualmente svincolato.

