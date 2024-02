"In questi giorni abbiamo perso un po' di concentrazione. E' un dato di fatto, lo dicono i risultati. La solidità è stata la nostra forza durante questo percorso. Ci deve essere la voglia di fare di più per aiutarci a vicenda. Si diceva che avere la settimana intera per preparare la partita potesse essere un vantaggio. Con due allenamenti al giorno a disposizione possiamo provare più cose, tuttavia senza concentrazione continueremo a non vincere le partite. Ora non c'è più margine d'errore, abbiamo conquistato appena due punti nelle ultime quattro gare e stiamo subendo tanti gol".