Repubblica – Allegri, atteggiamento sgradevole. Ormai per lui è consuetudine…

Le ingiurie contro l'Inter e i suoi dirigenti al termine della sfida di Coppa Italia sono solo l'ultimo di una lunga serie di episodi in cui Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, si è reso protagonista di comportamenti non proprio edificanti.

"Negli ultimi quattro giorni ha reagito sgradevolmente sia nei confronti della panchina del Napoli sia verso i dirigenti dell’Inter, contro i quali mercoledì s’è scagliato con veemenza: «Siete delle m..., tanto arrivate sesti». Anche i napoletani li aveva presi in giro usando il termine di paragone dei risultati («Oh, finalmente vincete uno scudetto, uno»), come se la sua ricca bacheca di trionfi fosse l’argomento più convincente da sfoderare: sarà per questo che da quando non vince più perde così spesso l’aplomb, cosa che prima succedeva di rado. Rientrare a passo di carica negli spogliatoi prima del fischio finale è oramai una consuetudine".