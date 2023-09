Allegri: “Inter, Milan e Napoli più attrezzate per lo scudetto. Nerazzurri squadra forte”

"Era importante vincere oggi dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Siamo partiti discretamente bene e siamo stati equilibrati in campo, giocando con pazienza. Una settimana prima ci dicevano che eravamo l'antagonista dell'Inter per vincere lo scudetto, poi siamo diventati dei brocchi. Dobbiamo mantenere l'equilibrio. Noi antagonista dell'Inter? L'ho detto: Inter, Milan e Napoli sono più attrezzate di noi per vincere. I nerazzurri sono sempre stati forti. A noi manca esperienza, possiamo migliorare. Ci vuole pazienza".