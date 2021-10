Allegri: “Tre punti col Sassuolo altrimenti il punto con l’Inter sarà inutile”

Il tecnico bianconero ha parlato prima della sfida della squadra bianconera contro il Sassuolo

«Giochiamo contro una squadra tecnica, dobbiamo giocare da squadra. Le gare in settimana sono più difficili da preparare, dovremo avere pazienza ed essere bravi, ci sarà da tenere botta. Ci servono tre punti altrimenti il punto di San Siro non serve a niente. Dybala sta rientrando ora e ha pochi minuti, Rabiot è tornato dal covid19, Arthur ha poco minutaggio, devo mischiarli per avere i giocatori in condizione. Sotto l'aspetto psicologico è una partita pericolosa. Duecento panchine in bianconero? Speravo di stare tanto alla Juventus. Dobbiamo fare tante cose, siamo in ritardo in campionato. Un passo alla volta, dobbiamo fare oggi un altro passettino in classifica per arrivare prima della sosta nelle migliori condizioni possibili».