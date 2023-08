Lukaku-Juventus, Allegri principale sponsor: convinto che Rom sia il jolly scudetto

La Juventus continua a trattare per portare a Torino Romelu Lukaku dal Chelsea. Come scrive il Corriere dello Sport, il principale sponsor di questa trattativa è l'allenatore bianconero, Massimiliano Allegri:

"Allegri, che è in ogni caso il principale sponsor di questa trattativa. E’ convinto che il belga sia il jolly giusto da calare al tavolo dello scudetto, soprattutto in una stagione come quella che si avvia ai nastri di partenza in cui i bianconeri avranno soltanto il campionato e la coppa Italia a riempire le settimane. Tutto e subito, insomma, per tornare vincenti dopo due stagioni senza titoli".