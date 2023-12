Milan, Pioli: “Arrivare tra le prime quattro è l’obiettivo minimo. Dobbiamo avere continuità”

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro l'Atalanta

"Mancano ancora troppe partite per fare classifiche definitive ma dobbiamo cercare di recuperare in campionato. La continuità di risultati è una componente che non può mancare, contro l’Atalanta abbiamo una grande opportunità, arrivare tra le prime 4 in classifica è l’obiettivo minimo".