Brambati: “Pioli tecnico solo come Garcia. Ridicolo annullare gol Lecce”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio ha parlato così dei temi caldi dopo il weekend di Serie A. “Milan? Non vorrei essere stato l'uccello del malaugurio. Lo avevo detto che dopo il PSG c'erano altri stimoli da trovare. L'allenatore doveva essere bravo a tenere alta l'attenzione. Non puoi fare un primo tempo grande e poi un secondo completamente diverso. Sia col Napoli che col Lecce potevi chiudere la pratica dopo i primi 45' e non lo hai fatto. Non so cosa succede. Come Pioli ci dice che non ha idea, credo che non abbia neanche idea di questa metamorfosi del Milan da un tempo all'altro".