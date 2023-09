Il noto giornalista Marco Bucciantini a Sky Sport ha parlato così della vittoria della Roma per 7-0 contro l’Empoli. “Ieri è stata la prima Roma di Dybala e Lukaku. La squadra aveva bisogno che cominciasse qualcosa, con un mese di ritardo. Un 7-0 è perfetto per iniziare. Dybala e Lukaku insieme, nello stesso attacco, per iniziare una storia. È il modo migliore per partire”, le sue dichiarazioni.