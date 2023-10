Giornale – Calciopoli, atto Juve come confessione. Ma Giraudo può provocare un terremoto

Calciopoli? Vicenda finalmente finita. O forse no. Il Giornale oggi in edicola ricorda che sì, la Juventus ha rinunciato all'ultimo ricorso al Consiglio di Stato, ma che al contempo c'è ancora da considerare il ricordo di Antonio Giraudo, dirigente bianconero durante lo scandalo. Si legge:

"Dopo diciassette anni la vicenda si chiude ma soltanto parzialmente con la firma del presidente Ferrero, va letta come la didascalia del patteggiamento che ha portato a ridurre la cifra di risarcimento a 700mila euro, come fosse un’ammissione di colpe contabili e di gestione scriteriata ma, per l’appunto, lascia aperto il campo agli ulteriori passi che riguardano Tar, Corte di Giustizia dell’Unione europea e Cedu".