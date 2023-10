Inter, inizia la rincorsa di Barella. Gds: “Ingresso da 6,5, è freddo e lucido”

Ingresso positivo per Nicolò Barella. Il centrocampista sardo è entrato con grande voglia e ha dato il suo contributo alla vittoria

Nicolò Barella è stato il giocatore più chiacchierato di questo inizio di stagione. I numeri non sono gli stessi degli anni scorsi, in termini di gol e assist, ma il centrocampista sardo resta un perno della squadra di Simone Inzaghi. E ieri si sono intravisti i primi segnali di crescita per Barella, che è entrato nel secondo tempo e ha dato strappi e ritmo agli attacchi dell'Inter.