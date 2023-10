Calciopoli, tifosi Juve in sussulto. Ora il club dovrebbe correggere il numero titoli esposti

Secondo il Giornale, per coerenza, la Juventus, dopo la decisione di rinunciare al rincorso al Consiglio di Stato, dovrebbe anche correggere il numero di titoli esposti

Si è (forse) finalmente chiusa, dopo 17 anni, a vicenda Calciopoli. Secondo il Giornale, per coerenza, la Juventus, dopo la decisione di rinunciare al rincorso al Consiglio di Stato, dovrebbe anche correggere il numero di titoli esposti:

"Va da sé che, al di là degli aspetti legali, la rinuncia al contenzioso sullo scudetto aggiudicato all’Inter, provocherà sussulti nel mondo dei tifosi bianconeri già segnato dal verdetto del duemila e sei e, per coerenza, dovrebbe suggerire al club di correggere il numero dei titoli vinti, pure esibiti in varia forma, così rinunciando ad insistere su una questione, ribadita dagli ex calciatori e attori di quel periodo, ma cancellata dall’attuale dirigenza, su indicazione della proprietà".