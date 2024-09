«Leao a volte fa perdere la pazienza, ma è l’unico che sa fare cose diverse. Forse si sta facendo aspettare un po’ troppo, a volte è indisponente altre fenomeno. Con lui hai uno in meno in fase difensiva: si può fare se quello davanti fa cose speciali come Ronaldo».

«Dovrei allenare i giocatori per capire, ma i tecnici qualcosa devono inventarsi. Ancelotti ha spostato Pirlo, io ho messo Desailly davanti alla difesa. Almeno avrebbe preso per il collo chi non correva o non difendeva».

«Entrare nella testa dei giocatori. Non mi sembra abbiano la giusta tensione agonistica. Come se non fossero preparati ad affrontare in partita situazioni diverse da quelle in allenamento. Dopo lo scudetto è mancato lo spirito, come avessero la pancia piena: Tomori sembrava un fenomeno, oggi fatica tremendamente. Forse la tensione potrebbe inculcargliela Ibra: a lui in campo non mancava».