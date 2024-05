Michele Cerofolini, il portiere del Frosinone, ha parlato prima della sfida contro l'Inter valida per la 36 giornata del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni prima del fischio d'inizio: «Per noi giocare in casa è una cosa unica perché i nostri tifosi ci sono sempre accanto, in qualsiasi momento e loro ci danno quel qualcosa quando manca. Cerchiamo di dare il massimo dentro e fuori casa, ma loro ci danno qualcosa di più», ha sottolineato.