Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro il Frosinone: "Sappiamo delle difficoltà di questa gara, sarà difficile. Abbiamo avuto una settimana con qualche piccolo acciacco e un po' di fatica, come è giusto che ci sia. È stata una settimana tranquilla, abbiamo lavorato. Innanzitutto farei i complimenti alla Fiorentina e all'Atalanta per le finali raggiunte con merito e un brava alla Roma perchè aveva rimesso in piedi la qualificazione, avrebbe meritato di giocarsela ai supplementari. Record di punti uno stimolo in più? Gli stimoli ci sono sempre. Abbiamo fatto l'ultima partita non buona tecnicamente, ma la squadra ha creato, ha messo impegno, poi chiaramente eravamo tutti dispiaciuti per la sconfitta di Sassuolo. Stasera proveremo a fare meglio".