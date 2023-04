Maldini: “Semifinale o quarto posto? Sono treni che vanno presi. Ma arrivare quarti…”

«Ci giochiamo una semifinale dopo la vittoria in casa, un obiettivo importante, visto la lontananza da questo livello per anni è un motivo di orgoglio. Crescita ulteriore del club superare il turno? Chiaro che sia così. C'è la parte economica che è importante e poi quella sportiva. Entrare nelle prime quattro in Europa è alzare il livello, ora tasteremo il livello di alcuni giocatori perché per alcuni è la prima volta». Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan , ha parlato a Skysport prima della gara di ritorno dei quarti della Champions con il Napoli.

Il dirigente rossonero ha risposto anche ad una domanda di Capello: «Rigiocare la CL l'anno prossimo o arrivare tra le prime quattro? Arrivare tra le prime quattro sarebbe una chance di arrivare in finale e vincerla. Sono treni che devi riprendere perché non ripassano una seconda volta. Poi a livello tecnico e sportivo essere nelle prime quattro in campionato è fondamentale. Al momento ci siamo, una volta giocata questa partita non potremo più fare quello che abbiamo fatto in campionato, dobbiamo essere più concreti ed essere più Milan anche contro squadre che possono stimolare in maniera diversa rispetto a gare come quella di stasera».