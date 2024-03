Allegri ha fatto il massimo o era lecito attendersi qualcosa in più?

"Già la domanda è una risposta. Ci attendevamo qualcosa di più, eravamo stati sensibilizzati da ciò che aveva fatto fino all’Empoli, la delusione è lecita. Conosco Ferrero, non l’ambiente, ci ho lavorato e so che è un uomo equilibrato e capace di gestire una società. Sostanzialmente l’obiettivo deve rimanere entrare almeno in Champions e cercare poi di riequilibrare un bilancio tartassato da scelte sbagliate della vecchia proprietà. Poi servirà far bene pure nel Mondiale per club, al quale la Juve si è qualificata con un po' di fortuna".

La prossima stagione proseguirebbe con Allegri?

"Allegri ha un contratto oneroso, i soldi sono importanti. Se cambiasse allenatore la Juventus avrebbe un costo ulteriore da sostenere. Non significa che è obbligatorio mantenerlo però... È uno capace, ha fatto bene in carriera, se raggiunge l'obiettivo credo sia logico tenerlo, anche per motivi economici. Sono esagerate le critiche ad Allegri per l'intervista rilasciata, è sempre riuscito a mantenere una calma flemmatica, tranne in questa ultima occasione dove ha perso un po’ le staffe".

