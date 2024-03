"Donnarumma? Non è tanto il rigore parato, però è un portiere ritrovato sotto la guida di Luis Enrique. Ha una reattività ultimamente che non aveva lo scorso anno. Credo che gli abbia fatto bene la cura del tecnico spagnolo".

"Considero che Retegui sia un profilo molto interessante. Supporta tutto l'attacco del Genoa e i gol di ieri danno l'esatta dimensione di quello che può essere il giocatore. In questo momento in un contesto di qualità tecnica superiore, Retegui può essere quello che fa la differenza. Su Chiesa parlo di fiducia. Deve cercare di dare di più ma ultimamente tra infortuni e fiducia da parte dell'allenatore ne ha avuta poca. Ma può tornare a fare la differenza. Considero che non ci si può dimenticare del Chiesa che ha fatto la differenza nello scorso Europeo. Non può essere involuto così tanto da essere questo quello vero. In questo contesto, con questo allenatore, o deve cambiare aria o gli serve che gli si dia fiducia. E quindi si deve cambiare allenatore".