"Chiaramente, cambierebbe tutto con lo stop di 10 giornate o più. A quel punto, sarebbe davvero complicato per l’Inter, che dai tempi di Moratti ha preso posizioni molto nette sulla lotta al razzismo, ipotizzare di continuare la propria storia con Acerbi. Anche perché diventerebbe difficile pensare a un percorso di “redenzione” o riabilitazione dell’immagine del giocatore, organizzando incontri con lui sulla lotta al razzismo: Acerbi, infatti, anche ieri ha ribadito di non aver pronunciato insulti di tale gravità e anzi, fosse stato per lui, avrebbe rilasciato nuove dichiarazioni per spiegare quanto successo secondo il suo punto di vista", spiega il quotidiano che non esclude la rescissione del contratto per giusta causa in caso di squalifica di più di 10 giornate, "anche se il giocatore chiaramente si metterà di traverso continuando a difendere la propria posizione".