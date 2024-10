“Magari i meccanismi difensivi del Napoli non hanno funzionato subito, ma poi li registri. Poi c’è il migliore difensore del campionato italiano, Buongiorno, che insieme a Bremer sono assoluti top-player. Prima è arrivato il difensore del Torino, poi sono arrivato Lukaku, McTominay, Neres, è una formazione completa se consideri che oltre alla Serie A hai solo la Coppa Italia. Comunque non bisogna pensare solo a difendersi, ma anche a fare gol, e fortunatamente hai ritrovato tanti calciatori che fino all’anno scorso purtroppo non avevano dimostrato le loro qualità, come Kvaraskhelia, Politano e Lobotka, ed il merito è solo ed esclusivamente di Antonio Conte”.