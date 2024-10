Conte: “Giocatori migliori dopo aver lavorato con me. Non è presunzione, parla la storia”

Antonio Conte non si nasconde, anzi: "I giocatori dopo l'esperienza con me saranno migliori. Non penso di essere presuntuoso, parla la storia"

“Rrahmani miglior difensore nel gioco aereo in Europa? Posso affermare che i giocatori dopo l'esperienza con me saranno migliori. Non penso di essere presuntuoso, parla la storia, so che è così. So ciò che do a tutta la squadra, loro lo vedono, tutta la mia passione. Loro apprezzano e si aprono. Su Amir il discorso è particolare.