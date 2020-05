Coronavirus, Tacconi: “E’ influenza. Si torni a giocare con i tifosi. Quando parlano di 1000 morti…”

“Il Coronavirus? Per me è un’influenza. Quando in una conferenza mi diranno che ci sono stati mille morti, mi dicano quali di Coronavirus, non si può fare di tutta l’erba un fascio. Io sarei per riprendere a giocare, anche con il pubblico”.

Si è espresso così sulla pandemia l’ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Sportiva’.

E su Rabiot riluttante a rispettare il timing della Juventus per permettere agli stranieri di entrare in quarantena e farsi trovare pronti lunedì alla ripresa degli allenamenti collettivi, Tacconi aggiunge: “E’ già una persona fortunata, se vuol andar via la Juve non farebbe fatica. Io avrei accettato di ridurmi lo stipendio”.