Criscitiello sul rinnovo di Fagioli: “Cosa vuole dimostrare la Juventus? Non ha senso…”

"Il rinnovo di Fagioli appena arrivato cosa deve dimostrare? Se arriva perché la società crede nel calciatore sarebbe potuto arrivare prima. Sette giorni dopo la squalifica - di pochi mesi per quella che poteva essere la pena - sbandierare questo rinnovo come atto di pace e amore secondo me non ha assolutamente senso. Rinnova Fagioli se gli vuoi stare vicino, ma non lo puoi sbandierare ai quattro venti".