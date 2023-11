Inter, Taremi arriva a gennaio? Mediaset: “Se Inzaghi lo dovesse chiedere…”

Marotta e Ausilio da tempo lavorano su Taremi, che ha detto no al rinnovo col Porto per prenderlo a giugno a zero

Non è più un mistero che Taremi sia un obiettivo di mercato dell'Inter ma non è da escludere che ci possa essere un tentativo già a gennaio. A confermarlo è Sport Mediaset:

"Il presente interista ha la faccia di Lautaro e Thuram, una coppia in continua crescita e tra le migliori d'Europa, da 17 gol complessivi, che sta cancellando partita dopo partita ogni reminiscenza di LuLa. Il problema è che alle loro spalle Sanchez ha appena segnato la prima rete al Salisburgo e Arnautovic, un solo assist col Monza, lavora ancora a parte con Cuadrado e sabato non sarà disponibile. Per questo in Via della Liberazione valuteranno attentamente il recupero dell'austriaco prima di pensare ad un possibile intervento a gennaio"