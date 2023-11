L'ex portiere dell'Inter, nonostante la stagione molto positiva in maglia nerazzurra, non figura tra i candidati

Dopo l'assegnazione del Pallone d'Oro 2023 a Lionel Messi, all'ottavo trionfo della sua carriera, sono stati svelati i nomi dei 30 candidati per l'edizione africana. Nella lista presentata dalla CAF, a sorpresa, non c'è André Onana, protagonista di un'ottima stagione con la maglia dell'Inter e oggi in forza al Manchester United.