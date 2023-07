EDICOLA / TS: David, Juve osi? Giuntoli scommette sul giocatore del Lille

Se dovesse partire Vlahovic il dirigente bianconero penserebbe a questo ragazzo. In prima pagina non si parla di Lukaku

La prima pagina di TuttoSport parla del mercato della Juventus. E si parla di una scommessa per l'attacco bianconero: "David: Juve, osi?. Giuntoli, dopo Osimhen a Napoli, scommette su un altro asso del Lille. Giovane, veloce, micidiale in zona gol. E per Vlahovic è sfida Real-PSG. Per il calciatore si può scatenare il duello tra Ancelotti e Luis Enrique che ha escluso Mbappé dai convocati per la tournée in Giappone". Nessun accenno a Lukaku, che secondo diverse ipotesi di mercato, potrebbe approdare alla Juve se partire Vlahovic.