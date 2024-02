Nella conferenza stampa odierna, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di Thiago Motta. Ecco le parole sull’attuale allenatore del Bologna: ”Io non ho letto gli articoli di Canovi che c'erano in rassegna stampa. Thiago Motta era nella lista dei possibili allenatori da Napoli, ma già in una conversazione di circa 6 ore a Roma mi disse che lui puntava ad allenare squadre di cui non dico il nome fuori dall'Italia.