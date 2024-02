De Paola: “Juve, il problema è Allegri. Con T. Motta sarebbe da scudetto”

A TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato della Juventus in ottica scudetto. Ecco il suo pensiero sui bianconeri dopo il pari di Verona: “Questa è la rosa più pagata della Serie A, con giocatori arrivati pagando soldoni come Vlahovic, Chiesa, Bremer e Locatelli. Mi domando, ma il valore di questi giocatori è quello che viene espresso nell’ultima partita? Io non credo che questa rosa non possa vincere lo Scudetto in mano a un altro allenatore tipo Thiago Motta.

Non vedo una squadra in Serie A una squadra che gioca peggio della Juventus. Lasciamo stare il Bologna, guardiamo in zona retrocessione squadre come Udinese, Verona e Frosinone mostrano un gioco migliore. Non vedo una coesione tra i reparti, la sconfitta con l’Inter rappresenta una resa incondizionata al gioco. Se fosse entrato il gol di Chiesa si sarebbe vista la solita faccia gongolante di Allegri festeggiare un 3-2 striminzito e immeritato con il Verona. Come si fa a creare sempre alibi, adesso addirittura sulla rosa inadeguata. Non credo che questa squadra sia poco competitiva, senza l’Europa questa rosa è competitiva per lo Scudetto, ma in mano a un altro allenatore. Il problema è Allegri, non la squadra o i giocatori. In questo calcio moderno, per vincere devi giocare bene. La strategia speculativa non paga più”.