Atalanta, De Roon: “Inter squadra più forte d’Italia, sarà una battaglia. Servirà coraggio”

"Sarà una battaglia in cui non dobbiamo prendere subito gol. L’Inter è la squadra più forte e più in forma d’Italia. Noi abbiamo sempre avuto difficoltà contro di loro: non dobbiamo prendere subito gol, dobbiamo partire bene e dopo aver preso le misure cercare di fare la nostra partita. Dovremo essere concentrati tutta la partita: in casa abbiamo sempre le nostre chance, se giochiamo con coraggio".