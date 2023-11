Rossi: “Inter? Nuovo scenario ‘programmato’ su cui lavora Zhang. Nuova proprietà nel 2025-26”

"A questo proposito, arrivano novità interessanti dai due advisor: qualche fondo americano sembra interessato a entrare nell'Inter con una quota di minoranza, lasciare la quota di maggioranza e la presidenza a Zhang fino al 2025 o al 2026 per poi subentrare: questo è il sogno di Zhang e in Cina sta lavorando a questo progetto. Se domani si presentasse qualcuno con 1,4 miliardi, ci sarebbe una trattativa. Ma al momento non c'è e l'Inter è saldamente nelle mani di Zhang".