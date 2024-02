De Rossi: “Questa Roma è proprio forte. Ho visto Inter-Juve e…”

Daniele De Rossi commenta la vittoria della sua Roma e si proietta alla prossima contro l’Inter. Ecco le sue parole a Sky dopo il 4-0 al Cagliari: “Sono stati bravi da subito a gestire la palla, a capire quando fare male. C’è ancora tanto da lavorare, ma siamo stati bravi stasera. Classifica? Guardo i punti fatti e le cose belle, la classifica non è inutile, ma è tanto presto, abbiamo sfidato squadre che lottano per altri obiettivi. Abbiamo fatto ciò che andava fatto contro queste squadre.

Da una situazione negativa si esce tutti assieme, col gruppo. La squadra è proprio forte, cerco di farglielo capire, devono credere in loro stesso. Inter? Vedremo da domani, la studieremo, abbiamo visto Inter-Juve, il mio staff è stato bravo, mi tenevano fuori dai pensieri sull’Inter per preparare questa. I giocatori meritano uno che pensa al 100% a quella di oggi, non alla prossima”.