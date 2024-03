Di Caro: “Il distacco dall’Inter condanna Juve e Milan. Distanze siderali”

Andrea Di Caro, vice direttore de La Gazzetta dello Sport, ha parlato su DAZN, delle rivali dell'Inter, Milan e Juve, e del loro percorso in campionato. «Il distacco dall'Inter le condanna. Purtroppo per loro non è la prima stagione. L'anno scorso bianconeri a meno 18 dal Napoli e il Milan a meno venti. Queste squadre non possono avere questo distacco dalla vetta. La Juve rispetto all'anno scorso a +1, +8 il Milan, ma il loro miglioramento non cambia il loro valore all'interno del campionato. Sono distanze siderali», ha sottolineato.