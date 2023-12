Di Lorenzo: “Con l’Inter sconfitta pesante. Ampia differenza con prime ma…”

Di Lorenzo, ospite di Skysport a margine del Gran Galà del Calcio, ha parlato anche della sconfitta del suo Napoli contro l'Inter: «Al di là della sconfitta di ieri contro la formazione nerazzurra, Juve-Napoli è importante per tutto l'ambiente. Avremo qualche giorno in più per prepararla e cercheremo di fare il meglio possibile», ha detto a proposito del prossimo impegno, quella a Torino contro i bianconeri.