Ds Lazio: “In Serie A persi punti che potevamo evitare e dobbiamo stare attenti”

«Alte aspettative sulla Lazio? C'è sempre l'attesa di fare meglio e deve essere nel dna di qualsiasi club. Io voglio vincere anche a carte coi miei figli, ci mancherebbe altro non avere ambizioni. Sul ragionamento fatto sulla qualificazione a questa Champions ci ha anche messo umiltà perché la Lazio ha fatto il suo percorso importante e credo sia arrivata seconda per merito e non per demerito di altre squadre», ha spiegato.