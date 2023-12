Repubblica – Inter, stavolta ruolo della matrigna. Le scelte dicono che è proiettata alla Lazio

Ieri Inzaghi ha scelto di far riposare alcuni dei giocatori che hanno avuto più minuti, ma il risultato non ha pagato

Negli ottavi di finale all'Inter toccherà una delle prime. Vedendo le qualificate non sarà sicuramente un gran sorteggio. Ieri Inzaghi ha scelto di far riposare alcuni dei giocatori che hanno avuto più minuti, ma il risultato non ha pagato le scelte fatte dal tecnico. E la Real Sociedad ha chiuso prima.

"Questa volta all’Inter, abituata a recitare il ruolo della bella, è toccato quello della matrigna, per la prima all’asciutto in questa stagione. Nel castello incantato di San Siro è diventata principessa la Cenerentola di questa Champions League: la Real Sociedad, entrata nel gruppo in quarta fascia, grazie al pareggio coi milanesi ne è uscita in testa. All’Inter, seconda nel girone, lunedì nel sorteggio degli ottavi potrebbe toccare un’avversaria terribile. Già qualificate come teste di serie ci sono ManCity, Bayern, Arsenal, Real Madrid. Molto probabilmente si aggiungeranno l’Atletico Madrid e il Barcellona, poi una fra Borussia Dortmund e Psg", scrive Repubblica.