EL, Juve-Friburgo: 1-0. Decisivo Di Maria, problemi al ginocchio per Chiesa

Ancora l'argentino è il jolly di Allegri, come era successo col Nantes: l'andata degli ottavi se l'aggiudicano i bianconeri

Come con il Nantes, decisivo Di Maria. La Juve di Allegri batte uno a zero il Friburgo nella gara di andata degli ottavi di Europa League. Il gol dell'argentino arriva su assist di Kostic al 53'. Di testa. Un gol insolito che arriva dopo l'ennesima prestazione di classe del giocatore.

Allegri in ansia per Chiesa che nel secondo tempo aveva sostituito Vlahovic: l'infortunio all'81esimo, preoccupa il ginocchio destro, ma il giocatore rimane comunque in campo.