L’Equipe – Niente Arabia Saudita per Pogba: vuole restare alla Juventus

I rumors relativi ad un'offerta da 30 milioni a stagione per 3 anni da parte dell'Al Ittihad per Pogba si sono intensificati nelle ultime ore

Paul Pogba non intende lasciare la Juventus per trasferirsi in Arabia Saudita. Il quotidiano francese L'Equipe, nella sua versione online, scrive che il trentenne centrocampista transalpino 'resiste alla tentazione saudita' e vuole disputare la prossima stagione con la maglia bianconera, anche per non perdere terreno nella corsa alla convocazione della Nazionale in vista di Euro 2024.