Cento mln in tre anni, questa l'offerta che avrebbero fatto al centrocampista che nelle prossime ore darà la sua risposta. La società bianconera non avrebbe problemi a lasciarlo partire, spiega il sito che ha lanciato la notizia. E in Italia da giorni si parla per il centrocampo della Juve dell'arrivo di Milinkovic-Savic con Lotito che però non sembra disposto ad accontentarsi di una cifra inferiore ai 40 mln.