Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lecce-Napoli: out Strefezza, c’è Elmas

Alle 19 c’è Lecce-Napoli, continua la giornata di campionato dopo Salernitana-Inter. Spalletti limita il turnover, la difesa è quella di sempre con Juan Jesus che va in panchina. A centrocampo solo Elmas per Zielinski; in attacco Raspadori e Lozano per Simeone e Politano. Nel Lecce in panchina Strefezza e Colombo che sono diffidati.