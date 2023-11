Osimhen ci sarà contro l’Inter, Garcia: “Ecco quando torna a disposizione”

Rudi Garcia presenta la sfida contro l’Union Berlino in programma domani al Maradona per la fase a gironi di Champions League. Ecco le parole dell’allenatore del Napoli a Sky Sport, sui singoli e non solo: “Abbiamo vinto con più facilità quando siamo stati in partita dall'inizio alla fine, i ragazzi sono intelligenti e lo hanno capito. Exploit Raspadori da prima punta? Che sia un ottimo momento per Giacomo è ovvio, che ci lega il gioco è ovvio. Io comunque preferisco avere tutti a disposizione, sono contento della rosa, ma non vedo l'ora che torni Osimhen e ora sta tornando. Al momento comunque ho Cholito e Raspa ora che possono giocare punta. Da subito ho capito che Jack potesse essere importante per noi".