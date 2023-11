Giroud: “Gol svettando su ex Inter Skriniar? Arrivato corto sul cross”

A Skysport, dopo la partita con il PSG, Giroud ha parlato della vittoria del Milan e del suo gol che è valso i tre punti nel girone. «Volevamo trovare una reazione dopo diverse gare gestite male. Abbiamo avuto la serata perfetta e abbiamo gestito bene la gara. A questo livello la differenza si fa nelle aree.. C'era un ambiente molto particolare e volevamo dare tutto per i tifosi che ci hanno sostenuto fino a fine gara», ha detto.

«È arrivata la prima vittoria e possiamo così provare a continuare il nostro cammino in Champions. Emozioni per il gol? Certo, quando segno sono orgoglioso, anche se ho trentasette anni vivo sensazioni pazzesche. Segnato svettando su Skriniar? È il tipo di gol che mi piace segnare. Mi è arrivato un grande cross da Theo e un duello su Skriniar che è arrivato corto sul cross, l'ho buttata dentro ed è un bene per la squadra», ha spiegato.