Giudice sportivo: 2 giornate a Spalletti. Karsdorp e Abraham saltano Roma-Inter

Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le quattro gare di ieri valide per la 15esima giornata di Serie A, ha inflitto due giornate di squalifica all'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Il tecnico, espulso durante la gara con il Sassuolo, è stato sanzionato per "avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; infrazione rilevata da un assistente; recidivo".

Una giornata di squalifica anche per i calciatori della Roma, Abraham e Rick Karsdorp, mentre è stata inflitta un'ammonizione con diffida e 2mila euro di ammenda a Nicolò Zaniolo "per avere simulato di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria".