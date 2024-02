Giuntoli: “Se la Juve torna in Champions, la stagione è positiva. Sul futuro di Allegri…”

Alcaraz? Spiego subito tutto: avevamo l'esigenza di mettere un ragazzo in rosa che non disturbasse l'andamento del gruppo, lo volevamo giovane e di belle speranze. Ci è capitata questa possibilità e non c'era tempo di negoziare il riscatto. C'è grande rispetto per il club e in futuro discuteremo il tutto nel caso. Noi siamo molto contenti del ragazzo, è giovane, deve fare esperienza. Quando si negozia un prestito, si abbassa al contrario ecco, se uno si fa male, non vorremmo pagare l'intera cifra ecco. L'operazione è corretta economicamente e non solo, si è inserito bene, siamo molto contenti. Non dovevamo prendere un titolare, ma aumentare il numero dei ragazzi in rosa. È un prospetto futuribile".