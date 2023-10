Ibrahimovic: “Ritorno al Milan? Stiamo parlando, vedremo. L’ultimo scudetto…”

"Con il Milan stiamo parlando, vediamo dove arriviamo, è il momento di conoscersi. Se uno può portare qualcosa ha un effetto, altrimenti... Non voglio essere un simbolo del passato". Così Zlatan Ibrahimovic, ospite al Festival dello Sport a Trento, rispondendo ad una domanda sul suo futuro "Ora ho un'altra libertà, non ho programmi e sto facendo cose per me stesso. Non ho nessun capo che mi dice cosa devo fare e aspetto di capire cosa voglio fare. Ho più offerte adesso che quando giocavo ma io voglio fare qualcosa per fare la differenza".