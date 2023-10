Agostinelli su Garcia: “Meglio una situazione così che l’esonero. Ma De Laurentiis…”

Come si sente un tecnico in bilico?

«Psicologicamente non è la cosa migliore, chiaro, e sono convinto che in cuor suo Garcia si sarà rattristato pur nascondendo il suo stato d'animo agli occhi degli altri. Ma sicuramente adesso sta meglio rispetto a qualche giorno fa. C'è solo una cosa da fare: lavorare e andare avanti, concentrarsi sul campo, sulla squadra, pensando alle prossime partite».

Ecco, come si riparte dopo aver saputo che la società aveva contattato Conte?

«Chi fa questo mestiere sa che queste sono dinamiche comuni. A volte i nomi escono allo scoperto, come in questo caso, ma quante volte i presidenti sentono anche cinque o sei tecnici senza che emerga l'indiscrezione. Garcia sa bene che gli allenatori sono sempre in bilico. Se le cose vanno bene sono tutti felici, ma se vanno male ci sono sempre altri colleghi pronti a prendere il tuo posto. Io la vedo così: il bicchiere è mezzo pieno».

Perché?

«Garcia è ancora l'allenatore del Napoli. De Laurentiis poteva chiamarlo per comunicargli l'esonero e invece non l'ha fatto. Potrebbe essere per lui una spinta in più. Il calcio è così, se le cose dovessero andare bene magari tra quindici giorni ci saremmo dimenticati di tutto quello che è accaduto. Non mi aspetto contraccolpi anche perché gli allenatori devono avere spalle larghe, più di tutti, ma di sicuro da questo momento in poi qualcosa cambierà».

Vuole dire che la conferma può essere uno stimolo in più?

«No, questo lo escludo, ma per il semplice motivo che Garcia già stava facendo il massimo, certo con qualche errore, come i calciatori. Anche loro sbagliano».

Come si riparte, invece, agli occhi della squadra?

«Garcia ha perso un po' di forza dinanzi ai calciatori e già c'erano state diatribe con qualcuno in passato. Sicuramente lo spogliatoio non è ai massimi livelli in questo momento».

De Laurentiis, intanto, si accomoda al suo fianco. Un allenatore come vive la presenza del presidente ad un passo dal campo?

«De Laurentiis è a capo della società e ovviamente può fare quello che vuole. Per esperienza anzi dico che un presidente presente fa sempre piacere all'allenatore. Certo in questo momento il "controllo" magari non sarà la cosa migliore per Garcia che si sentirà ancora di più sotto esame. Ma uno come De Laurentiis può compattare ancora di più lo spogliatoio ed è quello che servirebbe ora al Napoli».

