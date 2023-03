Marilungo: “Agnelli disse: ‘Se non approvate bilancio non possiamo iscriverci al campionato”

La Marilungo ha poi spiegato come prima la Juventus avesse provato a convincerla a ritirare le sue dimissioni, ma che poi il presidente Agnelli premette per l'approvazione del bilancio: "(...) La Juventus ha anche delle altre attività di vigilanza, per cui il motivo di queste tempistiche accelerate era che se il consiglio non depositava il bilancio non ci potevamo iscrivere ai campionati. Il succo era: “Voi dovete decidere in o out; è difficile capisco ma ci sono tutte le premesse per arrivare a una decisione positiva", ha riferito la Marilungo.