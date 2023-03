Marco Barzaghi: “Sponsor, ci hanno detto che oltre a Turkish Airlines ci sono 2 colossi”

Sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi ha fatto il punto, in casa Inter, sulla situazione del futuro main sponsor

Sul suo canale YouTube, il giornalista di Sport Mediaset Marco Barzaghi ha fatto il punto, in casa Inter , sulla situazione del futuro main sponsor:

"Situazione Digitalbits: non è stato pagato nulla, né i 24 milioni di quest'anno, né i premi dell'anno scorso. Si andrà per vie legali e comunque rimarrà, a meno di sorprese, sulle maglie fino a fine stagione. Ci sono trattative per il nuovo sponsor che vanno avanti".