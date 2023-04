UFFICIALE – Fiorentina, intervento al tendine d’Achille per Sirigu: la nota

Niente Inter-Fiorentina e non soltanto per Salvatore Sirigu: il comunicato viola sull'intervento al tendine d'Achille

Niente Inter-Fiorentina per Salvatore Sirigu. Il secondo portiere viola salterà la sfida in programma alle ore 18 a San Siro proprio oggi per infortunio. L’ex Napoli si è dovuto infatti sottoporre a intervento chirurgico in giornata, fa sapere il sito ufficiale della Fiorentina.